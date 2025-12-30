Asturias refuerza la promoción de Alimentos del Paraíso Natural con una campaña nacional en transporte y estaciones

Begoña López., directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural; Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y Política Agraria; José Carlos Fernández, responsable de operaciones de Alsa en Asturias y Joaquín Sánchez, conductor de Alsa. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha presentado este martes la imagen de la nueva campaña de promoción de la marca de calidad Alimentos del Paraíso Natural, que se exhibirá en ocho autobuses de la compañía Alsa que cubren la línea Asturias-Madrid.

Seis vehículos lucirán la imagen en su parte trasera y otros dos de forma integral. El objetivo es dar visibilidad a estos productos en distintos puntos del país y reforzar el carácter estratégico del sector primario en la economía asturiana.

La campaña también incluye la difusión de las elaboraciones amparadas por este sello en quince pantallas situadas en terminales de Oviedo, Madrid-Sur, Madrid-Avenida de América y Madrid-Moncloa, así como en las estaciones de Granada, Valencia, A Coruña, Barcelona Nord, Zaragoza, Alicante y Benidorm.

A estas iniciativas se suman contenidos en medios digitales y en papel, así como reportajes que acercan los Alimentos del Paraíso Natural a toda la ciudadanía.