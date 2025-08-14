Asturias registra 10 incendios forestales, dos activos y uno estabilizado

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias contabiliza en este momento 10 incendios forestales, de los cuales dos permanecen activos, uno estabilizado y siete controlados, aunque continúan bajo revisión por parte de Bomberos del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias) y personal de la guardería de Medio Natural.

Según han informado fuentes de este organismo en una nota de prensa, el incendio de mayor complejidad se registra en Genestoso, en Cangas del Narcea, donde el fuego ha superado la línea de control establecida, ampliando el perímetro de actuación.

Ante la imposibilidad de operar medios aéreos, se ha modificado la estrategia de extinción, planificando contrafuegos: en el flanco derecho desde una pista y en el izquierdo con maquinaria pesada para crear una línea de defensa. En el lugar permanecen Bomberos del SEPA, una empresa forestal y la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tineo.

El otro incendio activo se encuentra en Bezanes, en Caso, donde trabaja un helicóptero multifunción de Bomberos del SEPA junto a efectivos de Coballes y la guardería de Medio Natural. El incendio estabilizado es el de Camarmeña (Cabrales), que afecta a la Ruta del Cares, que continúa cortada.

Respecto a los incendios controlados, la situación es la siguiente: se registran tres en Cangas del Narcea, dos en Coaña, uno en Allande y otro en Quirós.

Además, Bomberos del SEPA y personal forestal permanecen en Degaña controlando la evolución del incendio de Anllares del Sil, localizado en León, en coordinación con el dispositivo de extinción de la comunidad vecina.

El SEPA advierte que, debido a las previsiones meteorológicas extremas para mañana, viernes 15 de agosto, con altas temperaturas, viento sur y baja humedad relativa, las tareas se centrarán en asegurar, enfriar y consolidar los perímetros para evitar reproducciones.

Dentro del marco del Plan de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOPA), se recuerda a la población extremar las precauciones y cumplir la normativa vigente.

Quedan prohibidas quemas, encender fuego en espacios abiertos o recreativos, el uso de material pirotécnico y maquinaria o vehículos en zona forestal. Asimismo, se aconseja no adentrarse en áreas afectadas para no ponerse en riesgo ni obstaculizar la labor del dispositivo de extinción.