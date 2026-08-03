Asturias registra 44 accidentes y 24 heridos durante el fin de semana

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OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras asturianas han registrado un total de 44 siniestros viales durante el fin de semana del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto de 2026, que se han saldado con un balance de veinte heridos leves y cuatro graves, según los datos facilitados por la Guardia Civil de Asturias.

La jornada del domingo ha concentrado el mayor número de incidencias, con un total de 18 accidentes de tráfico en las vías de la comunidad. Como consecuencia de estos siniestros, 2 personas han resultado heridas de carácter grave, mientras que nueve han sido heridas leves.

Por su parte, durante el sábado 1 de agosto se han contabilizado 14 accidentes de tráfico en la región. Este día ha registrado el balance de lesividad más severo del fin de semana, al saldarse con seis heridos leves.

Finalmente, la siniestralidad vial ha descendido el sábado 31 de agosto en la que se han registrado 12 accidentes en las carreteras del Principado. Estos últimos incidentes del fin de semana se han saldado con dos personas heridas graves y cinco leves.