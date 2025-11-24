Asturias registra 46 accidentes de tráfico y 20 heridos durante el fin de semana

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha contabilizado un total de 46 accidentes de tráfico en las carreteras del Principado entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre de 2025, con veinte heridos durante el fin de semana.

El viernes 21 de noviembre se registraron 20 siniestros, con un balance de cuatro heridos leves, uno con pronóstico reservado y ocho personas pendientes de valoración.

Por su parte, el sábado 22 se produjeron 16 accidentes de tráfico, en los que resultaron heridas de carácter leve tres personas, destacando una ligera reducción tanto en el número de siniestros como de afectados respecto al viernes.

Por su parte, la jornada del domingo, día 23, concluyó con diez accidentes, dejando tres heridos leves y una persona con heridas graves.