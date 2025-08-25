Asturias registra cinco incendios forestales, tres activos y dos estabilizados

Archivo - Bomberos de Asturias trabajan en un incendio forestal. - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias mantiene este lunes cinco incendios forestales, de los cuales tres permanecen activos y dos se encuentran estabilizados, según la última actualización facilitada por el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

Los fuegos que siguen activos son el de Degaña, el de Genestoso en Cangas del Narcea y el de Somiedo, que afecta a las zonas de Caunedo, Gúa y Perlunes.

En Degaña continúan las labores de extinción y defensa de la línea divisoria con Castilla y León. En la zona trabajan Bomberos de Asturias, las brigadas de refuerzo Brif de Tineo (2), Puerto El Pico y Ruente, la brigada de Navarra, así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos voluntarios franceses.

El operativo se apoya en siete medios aéreos -un helicóptero de Bomberos de Asturias, un bombardero de Ibias, dos helicópteros Lima del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y tres helicópteros de las Brif- además de cuatro bulldózer. La UME también ha instalado dos depósitos auxiliares con capacidad de 12.000 litros.

En cuanto al incendio de Genestoso-Somiedo, originado a partir del fuego leonés de Orallo, en él trabajan Bomberos de Asturias, bomberos llegados de Grecia, efectivos de la UME, una empresa forestal y varios medios aéreos, entre ellos dos helicópteros de Bomberos de Asturias. Asimismo, se emplea una retroaraña para labores de remate del perímetro.

Respecto al fuego que afecta a Somiedo, en las zonas de Caunedo, Gúa y Perlunes, se interviene en áreas altas y alejadas de los núcleos poblacionales. En este frente participan Bomberos de Asturias, bomberos de Andorra, agentes de la Guardería del Medio Natural y dos empresas forestales, con apoyo de dos helicópteros -uno del cuerpo autonómico y otro Lima del Miteco.

Por otra parte, permanecen estabilizados dos incendios. En La Uña/Arcenorio (Ponga), donde aún se observan humaredas, actúan Bomberos de Asturias con apoyo de un helicóptero Lima del Miteco. En Cabrales, en la zona de Camarmeña, el fuego sigue bajo vigilancia de la Guardería del Medio Natural.