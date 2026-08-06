Asturias registra uno de los mayores crecimientos de población de España y alcanza los 1.026.726 habitantes

Archivo - Una familia paseando por la playa de Salinas, en Castrillón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO/MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población residente en el Principado de Asturias ha aumentado un 0,29 por ciento en el segundo trimestre de 2026, tercer mayor incremento por CCAA, alcanzando los 1.026.726 habitantes, según la Estadística Continua de Población que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogida por Europa Press.

Del total de residentes en Asturias, 942.639 son de nacionalidad española y 84.087 extranjera. De ellos, 143.398 tienen entre 0 y 19 años --25.162 entre 0 y 4 años--; 186.776 tienen entre 20 y 39 años; 319.518 entre 40 y 59 años; 286.974 entre 60 y 79 años; y 90.060 más de 80 años. De entre los mayores de 80 años, 22.744 tienen más de 90 años.

La población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año hasta situarse en un total de 49.801.559 habitantes a 1 de julio, lo que representa el valor máximo de la serie histórica, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero. De este modo, el crecimiento poblacional estimado en términos anuales fue de 444.205 personas.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 10.291.807 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543, mientras que la población de nacionalidad española creció en 16.981.

En cuanto al número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un crecimiento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026, según la estadística recogida por Europa Press.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100). Les siguen la española (18.000), peruana (16.800), brasileña (8.300), italiana (7.600), hondureña (7.200), pakistaní (6.700), y ucraniana (6.600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900). A continuación se hallan la peruana (5.500), rumana (5.300)española (4.000), italiana (3.700), ucraniana (3.200), china y hondureña, ambas con 2.700 salidas.

Durante el segundo trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,43%), Baleares (0,36%), Principado de Asturias (0,29%) y Murcia (0,29%).