Asturias registra una de las menores incidencias de infecciones de transmisión sexual en España

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OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asturias se sitúa como una de las comunidades autónomas con menor incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) en España, según los últimos datos de vigilancia epidemiológica correspondientes al año 2024. Pese a este escenario favorable, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha alertado de la necesidad de reforzar la prevención y evitar posibles repuntes, impulsando para ello la plataforma digital Punto ITS en colaboración con el Ministerio de Sanidad.

El Principado registró en 2024 algunas de las tasas más bajas de todo el país, con 2,38 casos de gonorrea por cada 100.000 habitantes, 2,87 casos de sífilis y 1,69 de clamidia. Asimismo, la tasa del linfogranuloma venéreo (LGV) se situó en 0,10 casos por cada 100.000 habitantes. Con respecto al VIH, el Principado notificó 66 nuevos diagnósticos frente a los 3.340 casos registrados en el conjunto del territorio nacional.

Ante estos datos, SEMES y el Ministerio de Sanidad han promovido el portal Punto ITS, configurado como la primera plataforma digital que centraliza información actualizada sobre estas infecciones para resolver dudas, desmentir mitos, combatir el estigma y detallar los síntomas y lugares de prevención. El coordinador del proyecto en SEMES, Juan González del Castillo, ha señalado que el hecho de que Asturias presente tasas bajas es una buena noticia, pero también "una oportunidad para actuar con anticipación".

La sociedad médica insiste en la responsabilidad colectiva para mantener bajo control las infecciones mediante el impulso de la educación sexual, la normalización de la salud sexual y el acercamiento del autocuidado. A través del apartado Hazte la prueba de la citada web, se facilita un mapa con el acceso directo a los lugares donde realizarse los análisis y se explica el proceso desde la toma de muestras hasta el tratamiento.