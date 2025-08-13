Asturias registra tres incendios forestales activos, dos estabilizados, uno controlado y cinco en revisión

Uno de los incendios en Cangas del Narcea. - AYUNTAMIENTO CANGAS DEL NARCEA

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Según la última información ofrecida por el Servicio de Emergencias del Principado, el SEPA, a estas horas se mantienen en Asturias once incendios forestales en siete concejos Allande, Aller, Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Coaña y Quirós. De esos once hay tres activos, dos estabilizados, uno controlado y cinco en revisión por parte de la guardería de Medio Natural del Principado de Asturias.

Los tres incendios activos son el de Genestoso y Vallado en Cangas del Narcea y el de Lebredo en el concejo de Coaña. En el municipio cangués permanecen movilizados Bomberos del SEPA de los parques de Cangas del Narcea y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por su parte en Coaña continúan trabajando efectivos de bomberos de los parques de Barres y Valdés, la BRIF, dos empresas forestales y un mando de bomberos como director técnico de extinción.

Los dos incendios estabilizados son el de Cobos y Vallado II en Cangas del Narcea con personal de Bomberos del SEPA de Cangas del Narcea, Proaza, Valdés y Tineo y tres empresas forestales junto al personal de la UME.

Los cinco incendios en revisión por parte de la guardería son el de Aller (Caniella), Cabrales (Camarmeña), Caso (Bezanes), Coaña (Medal/Loza) y Quirós (Faedo).