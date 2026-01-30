Asturias regulará por ley la participación ciudadana en la elaboración y evaluación de políticas públicas

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, y la directora general de Participación Ciudadana, Nuria Rodríguez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha sometido a información pública el anteproyecto de la primera Ley de Participación Ciudadana de la comunidad, una norma con la que el Gobierno autonómico busca ampliar y regular los mecanismos de implicación de la ciudadanía en la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Se podrán presentar alegaciones hasta el 26 de febrero.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha explicado este viernes en rueda de prensa que el texto inicia su periodo de exposición pública tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Según ha indicado, se trata de la quinta ley impulsada por su departamento en esta legislatura.

Zapico ha detallado que la ley pretende regular instrumentos de participación más allá de los trámites de información pública, como la iniciativa reglamentaria popular, los presupuestos participativos, los foros de debate o los jurados ciudadanos para la evaluación de políticas públicas. El anteproyecto contempla que puedan participar las personas mayores de 16 años que residan en Asturias, con independencia de su lugar de nacimiento.

Según el consejero, el proceso de elaboración de la ley "ha sido muy participado", con casi 700 personas representando a más de 400 asociaciones de Asturias. "Empezábamos en octubre del año 24 y desde ese mismo día, la viceconsejera, la directora, y el equipo de la universidad recorrieron Asturias", según ha explicado, "para reunirse con quien mejor conoce y vertebra el territorio, que son los vecinos".

FACILITAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, ha destacado que la norma refuerza el papel del movimiento asociativo y da cumplimiento al mandato constitucional de facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, social, cultural y económica.

Junto a ella, la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, ha detallado algunos de los mecanismos recogidos en el texto, como la iniciativa reglamentaria popular, regulada en el artículo 11, que permitirá a la ciudadanía "presentar propuestas de disposiciones reglamentarias en materias competencia del Principado", acompañadas del texto correspondiente, una memoria justificativa y "avaladas por las firmas, debidamente acreditadas, de 4.000 personas".

Rodríguez ha explicado también que la ley prevé la creación de un registro de participación ciudadana, cuya regulación concreta se desarrollará posteriormente mediante reglamento. Este registro, según ha añadido González, tendrá como objetivo mantener actualizada la información sobre las personas y entidades interesadas en participar en los distintos procesos que impulse la Administración autonómica o la propia ciudadanía.