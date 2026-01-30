Asturias rehusa participar en la reunión de consejeros sobre el lobo en Santander porque la ve "electoralista"

Archivo - El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. - EUROPA PRESS - Archivo

Santander acoge este viernes, 30 de enero un encuentro sobre el lobo ibérico con la asistencia de consejeros de varias comunidades autónomas. Al mismo no ha acudido el consejero de Medio Rural de Asturias, Marcelino Marcos, por entender que la convocatoria es "electoralista".

Según han informado fuentes de la Consejería a Europa Press, Medio Rural no ve "bien" que se celebre esta reunión cuando hay "varias" comunidades autónomas con procesos electorales abiertos. "Se está actuando de manera electoralista", han enfatizado las mismas fuentes.

El consejero Marcelino Marcos habló con su homólogo castellanoleonés y le explicó el motivo por el que rehusa participar en esta reunión. A pesar de la marcada ausencia, Medio Rural ha recordado que Asturias mantiene "la misma postura" con las comunidades de la Cornisa Cantábrica.

Según el Ejecutivo cántabro, el objetivo de la cita es reunir a la mayor parte de los consejeros del país responsables del área, afectados por la presencia del cánido en sus territorios. Entre los asistentes figuran los titulares en la materia de Madrid, La Rioja, Catilla y León y Galicia.

También fue invitada al encuentro la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen y los consejeros de País Vasco, Navarra y Asturias. En el mismo se tratarán diferentes cuestiones como las extracciones del lobo para su control poblacional, los informes sexenales del Gobierno central o la nueva estrategia a poner en marcha.