Asturias sitúa las materias primas críticas en el ámbito de la seguridad nacional y reivindica su potencial minero

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo (tercero por la izquierda en la imagen), durante la inauguración de la jornada 'Horizontes de la minería: exploración de minerales críticos y estratégicos en Asturias'. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Gobierno de Asturias, Juan Carlos Campo, ha señalado este miércoles que el aprovechamiento de las materias primas críticas y fundamentales ha pasado a formar parte del ámbito de la seguridad nacional, en el contexto del actual cambio geopolítico y de la necesidad de reducir la dependencia exterior.

Campo ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la jornada 'Horizontes de la minería: exploración de minerales críticos y estratégicos en Asturias', donde ha subrayado la importancia de disponer de recursos minerales para afrontar con garantías los procesos de descarbonización de la economía y cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

En este sentido, ha destacado el papel que puede desempeñar Asturias en este nuevo escenario gracias a su tradición minera y a la disponibilidad de recursos. "Asturias tiene una tradición minera muy destacable y sigue siendo una potencia minera; aportamos el 4,5% del valor de la minería y el 10% en minería metálica, cuando representamos el 1,9% del PIB nacional, y somos el mayor productor de Europa de fluorita, una de las materias primas críticas", ha explicado.

El viceconsejero ha indicado que actualmente existen en Asturias 24 permisos de investigación en curso orientados a la localización y evaluación de recursos como caliza, dolomía, fluorita, oro, plata, cobre, feldespato, wolframio, cobalto, níquel o bario, entre otros minerales estratégicos.

Asimismo, ha incidido en que cualquier proyecto de explotación minera no depende únicamente de la existencia de recursos, sino también de su compatibilidad con el territorio. "No se concibe una minería y otras actividades industriales sin una participación activa del territorio y sin un sentimiento compartido del beneficio común", ha afirmado.