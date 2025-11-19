Asturias se suma a una alianza autonómica para reforzar la vivienda asequible en la UE

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias se ha sumado a la declaración conjunta impulsada por Euskadi y Cataluña, a la que también se ha adherido Navarra, para promover una política europea de vivienda "ambiciosa, estable y coherente con los retos de cohesión social y bienestar ciudadano", según ha anunciado este martes el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

El anuncio se ha realizado durante la intervención telemática de Zapico en la mesa redonda 'Reformas legislativas regionales', dentro del 'I Congreso Internacional House Action: Ciudades resilientes ante mercados residenciales tensionados', organizado por el Gobierno vasco.

Con su adhesión, Asturias se integra en un frente autonómico que busca situar la vivienda asequible como una prioridad estructural de la Unión Europea y garantizar una arquitectura financiera que facilite inversiones en suelo, construcción y rehabilitación sin las limitaciones de las actuales reglas de déficit.

"La vivienda es un derecho y, con ese precepto como bandera, es un paso político lógico aunar una posición común sobre lo que Europa debe hacer en esta materia", ha señalado Zapico, quien ha subrayado la necesidad de "continuidad y financiación suficiente" en las políticas de vivienda europeas.

La declaración alerta sobre el riesgo de profundizar las brechas sociales entre personas inquilinas y propietarias y reivindica la necesidad de aproximar los porcentajes de vivienda protegida entre territorios europeos. Actualmente, España cuenta con un parque público del 3,4%, frente al 9% de media en la UE, y una inversión en vivienda cuatro veces inferior a la comunitaria.

Entre las propuestas de la declaración destacan la creación de un fondo europeo permanente para construcción y rehabilitación, mecanismos de financiación a largo plazo y bajo interés a través del Banco Europeo de Inversiones, la consideración de la vivienda asequible como infraestructura social esencial y la priorización de su función social frente a usos especulativos, con especial atención a la emancipación juvenil.