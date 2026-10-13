Asturias sumará 300 viviendas públicas de alquiler asequible en parcelas cedidas por Oviedo y Villaviciosa

El Ejecutivo autonómico sigue ampliando el parque residencial público con el objetivo de alcanzar las 1.500 viviendas protegidas esta legislatura

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Europa Press Asturias
Actualizado: martes, 13 octubre 2026 11:53
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   OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de Asturias ha aceptado, a propuesta del consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la cesión gratuita de terrenos que aportan los ayuntamientos de Oviedo y Villaviciosa para destinarlos a la construcción de cerca de 300 viviendas públicas de alquiler asequible.

   Según ha informado el Principado en nota de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en Oviedo, la cesión afecta a tres parcelas situadas en el ámbito urbanizable de Las Campas-Paniceres, que suman 4.227 metros cuadrados de superficie y que se dedicarán a la construcción de viviendas protegidas para arrendamiento. En el caso de Villaviciosa, el ayuntamiento cede una finca de 1.468 metros cuadrados para crear un equipamiento residencial en la modalidad de alojamiento dotacional.

   Estas dos decisiones contribuirán al objetivo del Gobierno de Asturias de ampliar el parque público de vivienda con 1.500 pisos en esta legislatura. En estos momentos están ya en construcción cerca de 600, a los que se sumarán nuevas promociones en los próximos meses. Entre ellas se encuentran las primeras licitaciones financiadas con fondos de transición justa, con una primera actuación en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio) y otra posterior en Avilés, que en conjunto sumarán 275 viviendas. También se lanzará otra promoción en Ribadesella y se pondrá en marcha el Plan de Vivienda Rural, que permitirá crear 40 pisos en nueve concejos.

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