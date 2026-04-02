Asturias supera las 1.400 matriculaciones de turismos en marzo, un 30% más que en 2025, según Faconauto

Archivo - Aparcamiento en Oviedo, zona blanca, coches aparcados. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Asturias han alcanzado las 1.404 unidades en marzo de 2026, lo que supone un incremento respecto a las 1.073 registradas en el mismo mes del año anterior, según los datos enviados por Faconauto y elaborados por IEA a partir de la información facilitada por DGT.

Por tipo de canal, las ventas a particulares han sumado 855 unidades, frente a las 644 de marzo de 2025, mientras que las matriculaciones de empresas se situaron en 536, por encima de las 328 del año pasado. Por su parte, el canal de alquiladores (RAC) registró 13 unidades, frente a las 101 contabilizadas un año antes.

En el acumulado del primer trimestre, el mercado asturiano alcanzó las 3.367 matriculaciones, por encima de las 3.181 del mismo periodo de 2025. En este periodo, el canal particular contabiliza 2.047 unidades, frente a las 1.802 del año anterior, mientras que las empresas suman 1.307 matriculaciones, ligeramente por encima de las 1.275 registradas en 2025. El canal RAC, por su parte, desciende hasta las 13 unidades acumuladas, frente a las 104 del mismo periodo del ejercicio anterior.

VENTAS DE TURISMOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, según la organización, las ventas de turismos crecen a doble dígito en el mes de marzo. En total, se registraron 130.340 nuevas unidades, lo que supone un crecimiento del 11,7% respecto al mismo mes del año pasado.

Faconauto ha detallado que el impulso de las ventas de electrificados y el buen comportamiento de los híbridos convencionales ha permitido que el mercado supere las 130.000 ventas, cifra que no se registraba en ningún mes desde junio de 2019, año previo a la pandemia. En el total del año, ya se suman 300.529 unidades, lo que supone un 7,6% más durante estos tres primeros meses.