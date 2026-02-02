Asturias supera 2,7 millones de pernoctaciones extrahoteleras y 793.715 viajeros en 2025

Archivo - Camping en La Franca (Ribadedeva). Alojamientos extrahoteleros. Tienda de campaña, autocaravanas, caravanas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos, campings, apartamentos de turismo rural y albergues en Asturias han superado los 2,7 millones de noches en 2025 para un total de 793.715 viajeros, según los datos publicados este lunes en la Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El mayor número de pernoctaciones se han registrado en los campings asturianos, con 1,11 millones de estancias a lo largo de todo el año y 286.667 viajeros que han permanecido, de media, 3,88 noches en los establecimientos. El grado de ocupación por plazas ha sido del 41,51%.

Le siguen las pernoctaciones realizadas en apartamentos de turismo rural, con 921.471 pernoctaciones, 304.978 viajeros y una estancia media de 3,02 días. El grado de ocupación por plazas en 2025 ha sido del 19.77%.

Tras este tipo de alojamiento, el que más pernoctaciones ha registrado es la modalidad de apartamentos turísticos, con 500.440 pernoctaciones para un total de 149.206 viajeros. La estancia media ha sido de 3,35 días y el grado de ocupación, del 25,08%.

Finalmente, los albergues asturianos han recibido un total de 52.864 viajeros que han registrado 165.737 pernoctaciones, con una estancia media de 3,14 días.

DATOS NACIONALES

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) alcanzaron en 2025 la cifra de 146,3 millones, nuevo récord histórico, tras subir un 3% respecto a 2024, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones de residentes aumentaron un 1,3% el año pasado, hasta las 61,7 millones, mientras que las de los extranjeros se incrementaron un 4,2% y totalizaron 84,6 millones.

El 52,1% de las pernoctaciones se realizaron en 2025 en apartamentos turísticos, el 34% en campings, el 8,8% en alojamientos de turismo rural y el 5,1%, en albergues.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 5,9% en 2025, mientras que las efectuadas en campings subieron un 1,4% y las realizadas en alojamientos de turismo rural se incrementaron un 1,2%. Por el contrario, las pernoctaciones en albergues descendieron un 9,6% el año pasado.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) registró en 2025 un aumento medio del 3,4%. Por su parte, el Índice de Precios de Campings (IPAC) subió un 4,9% y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) presentó un incremento medio del 8,8%.

En el último mes de 2025, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 7,2 millones, con un aumento del 4,4% respecto a diciembre de 2024.

Las pernoctaciones de residentes descendieron un 2,3% interanual el pasado mes de diciembre, mientras que las de no residentes aumentaron un 8,3%. La estancia media en diciembre de 2025 fue de 4,3 pernoctaciones por viajero.