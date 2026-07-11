Asturias trabaja en la extinción de dos incendios forestales procedentes de León en Aller y Cangas del Narcea

Declarado un incendio intencionado de gravedad 1 en Canseco (León) con una veintena de medios desplegados - JCYL

OVIEDO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) trabajan este sábado en la extinción de dos incendios forestales procedentes de León. Uno de ellos traspasó el límite entre Asturias y Castilla y León en la zona del Puerto de Vegarada (el originado en Canseco) y el otro se encuentra a las puertas de Leitariegos, en Cangas del Narcea. Además los bomberos trabajan en un incendio declarado en Quirós.

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, el incendio en el concejo de Aller, procede del incendio en la zona leonesa de Canseco, Los Cármenes. Los bomberos trabajan en colaboración los efectivos de la comunidad vecina desde las 11.00 horas de este sábado, cuando el fuego pasó a territorio del Principado. Aquí han trabajado el Jefe de Bomberos de la Zona Centro, efectivos de bomberos del parque de Proaza y un helicóptero del SEPA de extinción de incendios. Este incendio se dio por controlado a las 17.11 horas. El perímetro está frío y humea dentro de lo quemado, por lo que se seguirá revisando.

Los bomberos del SEPA trabajan también en colaboración con León en la extinción del incendio declarado en Villablino (León) con el objetivo de evitar que pueda entrar en Asturias. Hasta allí se ha desplazado el jefe de Zona de Bomberos junto a efectivos de los parques de Tebongo y de Ibias, además de tres empresas forestales y un helicóptero del SEPA de extinción de incendios.

Finalmente, el incendio en Quirós se declaró a las 12.32 horas de este sábado y en él están trabajando efectivos de bomberos de Mieres y la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Tineo.