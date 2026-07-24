Asturias trabaja para que otra empresa opere en la planta de Corteva tras su cierre

El consejero de Ciencia, Industria y Empresas, Borja Sánchez, junto al director de Sekuens, David González. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha asegurado que su departamento va a trabajar en las próximas semanas para que otra empresa pueda operar en la planta que Corteva va a cerrar en el valle de Tamón.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Sánchez ha explicado que "es de interés para todo el mundo" que esta planta de síntesis química retome la actividad, ya que cuenta con unos permisos de tramitación ambiental que "sería prácticamente imposible" conseguir actualmente en la Unión Europea. Lo ideal, ha dicho, sería que Corteva venda la fábrica o haya otro operador en la misma.

La empresa y los representantes de los trabajadores alcanzaron este jueves un acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a sus 73 trabajadores de la planta de fitosanitarios en el valle de Tamón (Carreño), cuya actividad cesará.