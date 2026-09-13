Asturias transforma en nuevos recursos las 5.223 toneladas de aceite industrial usado generadas en 2025

Archivo - Extremadura transforma el 100% del aceite industrial usado en nuevos recursos en 2025, según Sigaus - SIGAUS - Archivo

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias generó en 2025 un total de 5.223 toneladas de aceite industrial usado, procedentes de 1.469 establecimientos de 65 municipios, y el 100% del residuo fue recogido y tratado para su transformación en nuevos recursos, según los datos de Sigaus.

La gestión permitió obtener cerca de 400 toneladas de lubricantes regenerados y 1.780 toneladas de fuel industrial. Para producir esas mismas cantidades mediante el refino convencional del petróleo habrían sido necesarios unos 380.000 barriles de crudo, según la entidad.

Los establecimientos que generaron este residuo fueron principalmente talleres mecánicos, que representaron el 53%, e instalaciones industriales, con un 19%, aunque también procede de actividades como el comercio, la hostelería, el transporte y la agricultura. El aceite industrial usado es considerado un residuo peligroso debido a las sustancias tóxicas y metales pesados que incorpora durante su utilización.