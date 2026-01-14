Asturias, a la vanguardia en tecnología 5G gracias a una red privada pionera en el campus universitario de Gijón

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, visita una red privada de tecnología 5G pionera en el campus universitario de Gijón, junto al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La puesta en marcha de una red privada pionera en el campus universitario de Gijón sitúa a Asturias a la vanguardia en tecnología 5G.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha destacado este miércoles la importancia de esta instalación, gestionada por la Cátedra Thin5G que financia el Principado y que podrá ser usada por investigadores y empresas 14 de enero de 2026.

Así lo ha indicado durante la visita en este día, junto al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, al nuevo equipamiento, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

Se trata de la única red de estas características en España, abierta a todos los grupos del campus, a la docencia y a la transferencia.

Se ha señalado que, si bien existen redes similares en otras universidades, son de uso restringido a determinados grupos de investigación y no como servicio abierto a la comunidad.

La nueva red 5G opera en modo stand alone, es decir, sin depender de una red 4G de soporte, e incorpora todos los avances tecnológicos disponibles, incluida la posibilidad de utilizar frecuencias milimétricas, muy elevadas, que permiten alcanzar velocidades altísimas y latencias muy bajas.

Esta red permite a los grupos de la Universidad de Oviedo trabajar al margen de las redes comerciales y sin depender de un operador, con control absoluto sobre todos los elementos. Este hecho facilita que se profundice en el uso investigador, docente y de transferencia en condiciones reales y con control total, algo imprescindible para el 5G avanzado y las futuras redes 6G.

La infraestructura ha sido financiada por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y por la Unión Europea, a través de los fondos NextGeneration, mediante un proyecto del programa Único I+D 6G 2022, con una ayuda de 520.200 euros.

Asimismo, la red 5G del campus de Gijón será gestionada por la Cátedra THIN5G de la Universidad de Oviedo y financiada por Gitpa, cuyo director, Luis González, también ha participado en la presentación.

La cátedra, dirigida por Rafael Ayestarán, coordinará las actividades de investigación, uso docente y colaboración con empresas. La instalación ha sido realizada por la compañía Teltronic, con sede en Zaragoza y amplia experiencia en comunicaciones críticas, que abre así una vía de colaboración con la Universidad de Oviedo.

El consejero, asimismo, ha resaltado que esta infraestructura sitúa Asturias y su Universidad "a la vanguardia de la investigación y del desarrollo de tecnología de conectividad móvil".

"Supondrá un impulso decisivo para avanzar en la incorporación de tecnologías inteligentes en nuestro tejido productivo", ha valorado Sánchez.

La red ofrece un servicio abierto a todos los grupos de investigación del campus de Gijón, especialmente relevante para las áreas de telecomunicaciones, ingeniería, digitalización industrial e Industria 4.0, aunque su interés potencial se extiende a casi cualquier ámbito técnico. Está igualmente abierta a toda la Universidad de Oviedo.

Además, las empresas asturianas podrán utilizarla para probar, validar y demostrar soluciones basadas en 5G antes de su despliegue comercial, lo que reducirá riesgos tecnológicos, acelerará la digitalización y facilitará el desarrollo de nuevos productos y modelos de negocio.

También incrementará su competitividad en los mercados nacional e internacional. La Universidad de Oviedo actúa, así como entorno neutral y de confianza que facilita la adopción real del 5G en sectores clave para Asturias.