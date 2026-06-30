'AstuRisas' ofrece en Avilés diversión para toda la familia con artistas callejeros y 15 espectáculos

Presentación de 'AstuRisas' - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Humor, Circo, Magia, Títeres y Teatro 'AstuRisas' volverá a llenar la plaza de España de Avilés con diversión para toda la familia. Será en las tardes del 2 al 5 de julio, con un programa compuesto por un total de dieciséis espectáculos a cargo de ocho compañías.

El listado de propuestas ha sido presentado este martes por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso; por el coordinador de Abierto Asturias, Manuel Díaz; y por uno de los artistas participantes, Mr. Tacho.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, se trata de una de las actividades habituales del verano avilesino, una cita consolidada que hace las delicias de un público familiar que no sólo se divierte con las caídas, los malabares, las piruetas y los juegos que proponen las compañías, sino que en muchas ocasiones es partícipe directo en los propios espectáculos.

Como cada año, la programación se desarrollará en las tardes del jueves al domingo de la primera semana de julio. Abrirá el telón Balagán Circus este jueves 2, a las 17.00 horas, dando comienzo a una quincena de espectáculos a cargo de ocho compañías contrastadas y con experiencia nacional e internacional, con representación brasileña, uruguaya y argentina.