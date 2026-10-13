Atención a la Ciudadanía destinará 239.656 euros en ayudas a las asociaciones vecinales de Gijón

Archivo - El concejal de Atención a la Ciudadanía, Distritos, Mercados, Consumo y Archivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Gijón ha destinará un total de 239.656 euros a ayudas para las asociaciones vecinales de la ciudad en 2026, con el objetivo de contribuir a sufragar sus gastos ordinarios, facilitar el mantenimiento de sus sedes sociales y financiar la adquisición de equipamiento necesario para desarrollar sus actividades.

La Comisión de Valoración, reunida el pasado 29 de septiembre, ha informado favorablemente de la concesión de las ayudas incluidas en las tres líneas de la convocatoria municipal: gastos generales de funcionamiento, alquiler de sedes sociales y gastos de inversión. Este informe ha sido aprobado hoy por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, ha destaca, a este respecto, la importancia de respaldar la actividad de estas entidades, que mantienen un contacto directo con los vecinos y contribuyen a dinamizar la vida de los barrios y parroquias.

"Las asociaciones vecinales desempeñan una labor imprescindible en nuestros barrios y parroquias", ha enfatizado Junquera, quien ha abogado por que cuenten con los recursos necesarios para desarrollar su actividad, atender las necesidades de sus vecinos y seguir siendo una pieza fundamental de la participación ciudadana en Gijón.

Asimismo, la principal línea de la convocatoria corresponde a los gastos generales de funcionamiento, con una propuesta de concesión de 194.754 euros para 54 asociaciones vecinales.

Una vez reservados los 24.903 euros correspondientes al alquiler de sedes sociales, la convocatoria dispone de 195.097 euros para esta finalidad.

La Comisión considera también que existe crédito suficiente para atender todas las solicitudes admitidas, por lo que propone conceder a cada entidad el importe solicitado y admitido. Estas ayudas contribuyen a sufragar los gastos ordinarios y habituales que permiten a las asociaciones mantener su actividad y desarrollar iniciativas en sus respectivos ámbitos de actuación.

Por su parte, la segunda línea contempla 24.903 euros para cuatro asociaciones vecinales que han solicitado ayudas para sufragar el alquiler de sus locales sociales: la Asociación de Vecinos de La Guía (4.147 euros), la Asociación de Vecinos El Muselín Vivo (4.090 euros), la Asociación Vecinal La Serena (10.164 euros) y la Asociación Vecinal Esto Ye Ciares (6.502 euros).

En el caso de la tercera línea, esta contempla 19.999 euros para 32 asociaciones vecinales para la adquisición de material inventariable y la mejora de sus recursos.

Entre las inversiones, figuran equipos informáticos, impresoras, mobiliario, material audiovisual y otros elementos destinados a mejorar los locales sociales y facilitar la organización de actividades.

El reparto se realiza de acuerdo con los criterios de la convocatoria, que tienen en cuenta las ayudas para inversiones recibidas en ejercicios anteriores y priorizan a las entidades que no obtuvieron subvenciones de esta línea en los años de referencia.

"Además de ayudarles a mantener su actividad diaria, queremos facilitar que puedan renovar sus equipos, mejorar sus locales y disponer de medios adecuados para organizar cursos, talleres y actividades dirigidas a sus vecinos", ha agregado el concejal.

La convocatoria dispone de una dotación global de 240.000 euros: 220.000 euros para gastos de funcionamiento y alquileres, y 20.000 euros para inversiones. La propuesta de la Comisión contempla, asimismo, el anticipo del 100 por ciento de las subvenciones correspondientes a las tres líneas, conforme a las condiciones de la convocatoria.

Por otro lado, en el caso de la Asociación Vecinal de Monteana, la Comisión propone denegar la solicitud de funcionamiento por no figurar inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones al finalizar el plazo de presentación.