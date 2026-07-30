La Audiencia mantiene la suspensión de la patria potestad a los padres que confinaron a sus tres hijos en Fitoria

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OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ha acordado, a propuesta de la Fiscalía del Principado de Asturias, mantener la suspensión de la patria potestad, guarda y custodia a los padres que mantuvieron confinados a sus tres hijos menores de edad en una vivienda de Fitoria (Oviedo) durante más de tres años. Asimismo, el tribunal ha ratificado la atribución de estas facultades a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en régimen de acogimiento residencial.

La Administración autonómica ha de arbitrar e implementar un régimen de encuentros y comunicaciones de los progenitores con los menores. Este esquema se ha fijado en una visita semanal, en el lugar que la entidad pública considere adecuado, así como en comunicaciones por vía telefónica o videollamada con una frecuencia de dos veces por semana.

Todas estas intervenciones se han de realizar bajo la supervisión y el control de los especialistas del Gobierno asturiano, con la obligación de elevar al tribunal un informe de carácter mensual sobre la evolución de los tres hermanos. Esta obligación de informar se extiende también a cualquier momento en el que se produzca una circunstancia o cambio significativo en relación con los menores que deba ser conocido por el tribunal.