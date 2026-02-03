La Autoridad Portuaria de Avilés (APA) se integra en la Alianza Europea de Puertos de Mediano Tamaño

Archivo - Puerto de Avilés - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS - Archivo

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA), Ramón Muñoz-Calero García intervino este martes en Bruselas en el encuentro de la Alianza Europea de Puertos de Mediano Tamaño (European Medium-Sized Ports Alliance). Allí ha desatacado que "esta alianza permite al Puerto de Avilés tener un papel activo a la hora de poner en valor la contribución de los puertos medianos a la fortaleza industrial, las transiciones verde y digital, o la cohesión territorial europeas".

Este encuentro ha coincidido con la celebración en el Parlamento Europeo de una sesión del intergrupo SEArica (Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas), bajo el título "Los puertos en el corazón de las estrategias europeas y del desarrollo regional", dedicada a ahondar en el papel de los puertos como clústeres estratégicos para la competitividad y el desarrollo territorial.

La Alianza Europea de Puertos de Mediano Tamaño es una red informal integrada por 18 puertos de 10 países de las 5 cuencas marinas de la Unión Europea (Atlántico, Canal de la Mancha, Mar del Norte, Már Báltico y Mar Mediterráneo).

Todos ellos comparten una dimensión mediana y muestran una gran fortaleza industrial; contribuyen a la cohesión del territorio en el que se asientan; refuerzan la conectividad europea; están inmersos en procesos de descarbonización; están especializados -o aspiran a estarlo- en tráficos relacionados con la eólica terrestre y marina; garantizan operativas intermodales y conectividad con las redes nacionales de carreteras y ferroviarias de sus respectivos países, y cuentan con fondos europeos para el desarrollo de sus inversiones y proyectos logísticos.

Coinciden también la necesidad de participar en el desarrollo de la estrategia portuaria y la política marítima industrial de la Unión Europea.

Desde el Puerto de Avilés, Muñoz-Calero ha destacado que esta alianza les permite hacer oír, juntos, su voz y sus grandes posibilidades a la hora de que sus potencialidades sean tenidas en cuenta en los próximos instrumentos de financiación y en las discusiones sobre las infraestructuras estratégicas.

"Formamos parte de los ecosistemas industriales y de innovación y no sólo contribuimos a una mayor industrialización y competitividad, sino que, en el caso concreto de Avilés, estamos en condiciones de impulsarla de manera activa. En ese contexto se sitúa nuestro interés en la adquisición del suelo liberado por las antiguas Baterías de Cok de ArcelorMittal", dijo.