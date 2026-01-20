La Autoridad Portuaria de Avilés estudia la compra de las antiguas Baterías de Cok para ampliar su actividad

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés, reunido este martes. - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

OVIEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA), Santiago Rodríguez Vega, ha informado que el Consejo de Administración valora la compra del suelo de las antiguas Baterías de Cok (33 hectáreas) "para garantizar el desarrollo futuro del puerto y actividad productiva e industrial que genere crecimiento, empleo y tráficos portuarios".

Rodríguez Vega ha puesto en contexto esta iniciativa, que ya figuraba "junto con otras zonas de crecimiento" en el Plan de Expansión del Puerto avilesino de 2022. Este documento se refería hace 4 años a este espacio como una "oportunidad estratégica, única bolsa de suelo de dimensión significativa y área de expansión portuaria e industrial de valor añadido".

Desde entonces, la APA ha llevado a cabo "diversas actuaciones con el doble objetivo de optimizar la superficie de sus muelles (tanto en la margen derecha como izquierda) y de ampliar su ámbito con suelos adicionales".

Todo ello para "atender las necesidades de los clientes portuarios y atraer a nuevas empresas que, para crecer o asentarse en Avilés, necesitan suelo conectado con un puerto para la fabricación y exportación de sus mercancías".

Precisamente en julio pasado, Rodríguez Vega hizo pública la intención del Puerto de seguir generando espacios para el desarrollo portuario e industrial con la mirada puesta en el ámbito de Baterías de Cok. "En estos momentos, este espacio es la única bolsa de suelo de tamaño relevante disponible para el crecimiento del Puerto de Avilés", ha comentado.

TRÁFICOS DE 2025

La Autoridad Portuaria de Avilés cerró 2025 con un incremento sostenido (+0,97%) de sus tráficos, en comparación con 2024, hasta alcanzar las 4.695.613 toneladas, de las que 2.309.175 toneladas se corresponden con mercancías desembarcadas (importadas) y 2.386.438 toneladas con mercancías embarcadas (exportaciones).

Por otra parte, el valor económico de las mercancías embarcadas y desembarcadas en el Puerto avilesino ha descendido un 3% y se situó el año pasado en 3.211 millones de euros, frente a los 3.307 de 2024.

Este descenso está relacionado con la disminución de tráficos de mercancías de alto valor añadido, como corresponde a los componentes para parques eólicos.

Por tipo de mercancías, sostienen el crecimiento del año pasado los graneles sólidos y la pesca, frente al estancamiento de la mercancía general y el ligero descenso de los graneles líquidos.