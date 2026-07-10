La Autoridad Portuaria de Gijón aprueba su nuevo plan de empresa, con una inversión de 86 millones hasta 2030

Reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón ha aprobado este viernes el Plan de Empresa 2027, que contempla una inversión de 86 millones hasta el año 2030. La estrategia incluye la reestructuración de los préstamos del organismo, lo que va a permitir disponer de 41 millones de euros para acometer un programa inversor centrado en la intermodalidad portuaria, la sostenibilidad, la descarbonización, la seguridad y la digitalización.

Según ha informado la Autoridad en nota de prensa, se han aprobado dos contratos vinculados a la intermodalidad portuaria, y la licitación de la ampliación del cierre perimetral del puerto, incluyendo las naves vandalizadas de La Figar. El consejo dio trámite también a la aprobación de un convenio con el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Laboral, lo que permitirá la realización de prácticas en el ámbito portuario.

En el marco de este plan y de uno de sus ejes prioritarios --el relacionado con el tráfico ferroviario-- se encuentran dos de los puntos que se han aprobado hoy: la adjudicación del acuerdo marco de servicio de mantenimiento de la red ferroviaria interior del puerto de Gijón, con 1,5 millones de euros, y el inicio de la contratación del servicio de acceso a la infraestructura ferroviaria y control y seguridad del tráfico por un importe de 1,4 millones de euros.

En materia de digitalización, el consejo ha aprobado la política de uso de la inteligencia artificial en la Autoridad Portuaria, con la que se pretende establecer un "marco básico" para el uso responsable, seguro y ético de la IA, proteger la seguridad de la información y la confidencialidad, y garantizar que la IA se utilice siempre con supervisión humana y alineada con los objetivos del Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General.

En lo que respecta a la gestión patrimonial, se ha acordado solicitar la mutación demanial de la parcela y edificio conocido como Vigía o Torreón para afectarse a los usos propios del dominio público portuario, cuestión que estaba pendiente de abordar desde el año 2023.

Por último, el consejo ha decidido otorgar concesiones a las empresas GESTRINCA -12.032 metros cuadrados en el muelle de La Osa para la gestión de contenedores-, Conservas AGROMAR -2.342 metros cuadrados para fábrica de conservas- y 310 metros cuadrados a TÉCNICAS SUBMARINAS en el muelle del Rendiello para desarrollar actividades relacionadas con el buceo profesional.