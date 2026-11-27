Lectura del veredicto del jurado del juicio por el asesinato de Susana Sierra González, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del juicio por la muerte de Susana Sierra González, la mujer de 49 años cuyo cadaver apareció el pasado año en un contenedor de basura en el domicilio del procesado en Gijón, ha declarado al acusado, este viernes, culpable de asesinato, con ensañamiento y alevosía, pero no ha apreciado que hubiera agravante de desprecio de género.

Asimismo, han rechazado que pueda acogerse al indulto o a una posible reducción de la pena. Así lo ha manifestado un portavoz del jurado, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, en la que se ha desarrollado el juicio a lo largo de toda la semana.

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