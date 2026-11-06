AV.- Gijón: Patricia Conde e Inés Paz conducirán las galas de la 64 edición del FICX

Presentación de la 64 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), en la antigua Escuela de Comercio. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), Alejandro Díaz Castaño, ha destacado este viernes que la gala inaugural de la 64 edición del certamen, que se celebrará de 13 al 21 de este mes, será conducida por Patricia Conde, humorista y presentadora muy conocida, mientras que la clausura correrá a cargo de Inés Paez, "rostro muy conocido televisivo".

Así lo ha indicado, durante la presentación del certamen en la antigua Escuela de Comercio, en la que ha intervenido, también, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el presidente de Divertia y concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Jesús Martínez Salvador, el jefe de programación del festival, Tito Rodríguez.

Esta 64 edición contará con un total de 228 títulos, de los que 46 son estrenos mundiales y 98 son cortometrajes. Además, 111 están dirigidos por mujeres (48,6 por ciento) y 190 tienen participación mayoritaria europea. En total, en los nueve días podrán verse un total de 286 proyecciones.

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