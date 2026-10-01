Valcarce destaca el potencial del eje Gijón-Trubia-Barros para contribuir a la estrategia de defensa del país

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce (de azul), antes de participar en la clausura de del 'Defense and Summit by Tech SMES', en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.
La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce (de azul), antes de participar en la clausura de del 'Defense and Summit by Tech SMES', en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 1 octubre 2026 14:57
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   GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

    La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha resaltado este jueves, en Gijón, que Asturias representa, "de manera clara", el potencial de un modelo que aúna industria, tecnología y conocimiento capaz de consolidar la estrategia y soberanía en materia de defensa de España.

    Especialmente, se ha referido a los grandes activos del corredor del Norte de Defensa, a lo que ha citado el eje Gijón-Trubia-Barros, con alusión al proyecto de Indra en Langreo. Así lo ha indicado durante la clausura de del 'Defense and Summit by Tech SMES', en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

   A este respecto, ha incidido en que, cuando se complete el despliegue previsto de Indra en Barros, Asturias contará con 55.000 metros cuadrados dedicados a los vehículos terrestres militares, a través de los programas especializados de modernización de las Fuerzas Armadas y el esfuerzo inversor del Gobierno de España.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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