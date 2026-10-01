La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce (de azul), antes de participar en la clausura de del 'Defense and Summit by Tech SMES', en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha resaltado este jueves, en Gijón, que Asturias representa, "de manera clara", el potencial de un modelo que aúna industria, tecnología y conocimiento capaz de consolidar la estrategia y soberanía en materia de defensa de España.

Especialmente, se ha referido a los grandes activos del corredor del Norte de Defensa, a lo que ha citado el eje Gijón-Trubia-Barros, con alusión al proyecto de Indra en Langreo. Así lo ha indicado durante la clausura de del 'Defense and Summit by Tech SMES', en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

A este respecto, ha incidido en que, cuando se complete el despliegue previsto de Indra en Barros, Asturias contará con 55.000 metros cuadrados dedicados a los vehículos terrestres militares, a través de los programas especializados de modernización de las Fuerzas Armadas y el esfuerzo inversor del Gobierno de España.

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