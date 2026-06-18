Avanzan las obras de rehabilitación de los barrios Guillén Lafuerza y Ventanielles en Oviedo

El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, con el alcalde de Oviedo, visitan las viviendas de Guillén Lafuerza. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y el concejal de Infraestructuras, Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, han visitado este jueves las obras de rehabilitación energética del barrio de Guillén Lafuerza, una actuación que permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética de 272 viviendas distribuidas entre esta zona y Ventanielles.

El acto se ha centrado en los avances de la 'fase A' del proyecto, actualmente en ejecución y cuyas obras se encuentran ya muy avanzadas. Esta primera etapa comprende la rehabilitación de 152 viviendas, de las que 120 se localizan en Guillén Lafuerza y 32 en Ventanielles. La 'fase B' actuará posteriormente sobre otras 120 viviendas repartidas entre ambos barrios.

"Cuando dos administraciones, aunque sean de signo político contrario, se empeñan en entenderse y en poner todo de su parte para mejorar las condiciones materiales de la gente humilde que vive en barrios como este, todo es posible", ha señalado Zapico.

El consejero ha destacado que esta actuación constituye "uno de los proyectos más ambiciosos del programa de rehabilitación y recuperación de barrios que tenemos en marcha en Asturias". La intervención moviliza una inversión total de 9 millones, de los que 7,8 millones proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation EU.

Las obras permitirán reducir en más de un 60% el consumo de energía primaria no renovable mediante la mejora del aislamiento de bajocubiertas, la sustitución de ventanas por carpinterías de altas prestaciones térmicas y la instalación de sistemas de agua caliente sanitaria mediante aerotermia. Además, permitirá resolver problemas de humedades y filtraciones y contemplan actuaciones de regeneración urbana para mejorar la accesibilidad y los espacios públicos.

Zapico ha avanzado además que el próximo Plan Estatal de Vivienda, dotado con 231 millones para Asturias durante los próximos cinco años y financiado en un 60% por el Estado y en un 40% por el Principado, permitirá impulsar nuevas promociones de vivienda pública en Oviedo. Entre ellas figuran las 30 viviendas previstas en La Malatería, cuyo proyecto resultó ganador del concurso Europan, y las cerca de 300 que se promoverán en Las Campas tras la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento. Ambas actuaciones sumarán alrededor de 330 nuevas viviendas públicas en la capital asturiana.

FONDOS EUROPEOS "GARANTIZADOS"

Zapico ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad sobre la ejecución de los fondos europeos destinados a vivienda. "Los fondos europeos asturianos en materia de vivienda no están en riesgo. Todos están garantizados", ha asegurado.

El consejero ha destacado el trabajo realizado por la Dirección General de Vivienda para cumplir con los hitos fijados por el ministerio. "A 18 de junio, todas las obras vinculadas a estos programas están ya iniciadas, por lo que tenemos cumplido el objetivo exigido para final de año. Además, contamos con las correspondientes prórrogas firmadas con el ministerio".

Según ha recordado, Asturias ha garantizado la ejecución íntegra de los recursos asignados inicialmente y ha captado cerca de 21 millones adicionales de fondos europeos: 16 millones destinados al programa de rehabilitación de fachadas y casi 5 millones para la promoción de nuevas viviendas.

Zapico ha incidido en que esta gestión ha contribuido al cumplimiento de los objetivos comprometidos por España ante las instituciones europeas. "Nuestra gestión va a ayudar a que el conjunto del Estado alcance los hitos fijados en materia de vivienda y a que otras comunidades autónomas no tengan que devolver fondos, ya que los objetivos conjuntos del reino de España se van a conseguir", ha precisado.