Avilés abre una convocatoria de 11 contratos en prácticas para jóvenes menores de 30 años

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha abierto el plazo de solicitud para su convocatoria de contratación en prácticas dirigida a jóvenes recién graduados menores de 30 años. La iniciativa forma parte de las Políticas Activas de Empleo municipales y busca mejorar la cualificación profesional de quienes aún no cuentan con experiencia laboral, facilitando su inserción en el mercado de trabajo.

La convocatoria prevé la selección de 11 personas para la realización de contratos formativos a jornada completa, con una duración máxima de un año. Podrán participar quienes cuenten con titulación universitaria o de formación profesional reglada obtenida en los últimos tres años --o cinco en caso de discapacidad-- y estén inscritos como beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y como demandantes de empleo no ocupadas.

Los perfiles solicitados incluyen Economía, Periodismo, Trabajo Social, Administración, Auxiliar Administrativo, Integración Social e Ingeniería, distribuidos en diferentes niveles de titulación. En concreto, se ofertan tres plazas para Trabajo Social y tres para Auxiliar Administrativo, mientras que el resto de los perfiles cuentan con una plaza cada uno.

La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) este jueves 18 de diciembre, y el plazo para presentar solicitudes a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento se extiende hasta el 7 de enero de 2025, excluyendo sábados y festivos. Las bases completas pueden consultarse en la Sede Electrónica municipal.

El proceso de selección se realizará mediante concurso y contempla la verificación de requisitos, publicación de listados provisionales y definitivos de admitidos y excluidos, valoración de méritos y circunstancias personales, y la posterior publicación de la propuesta de contratación en los tablones electrónicos y físicos correspondientes del Ayuntamiento y del Centro de Empleo Europa.