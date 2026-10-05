Avilés abre este martes el plazo para solicitar las ayudas al transporte para jubilados y pensionistas

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OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés abre este martes, 6 de octubre, el plazo para solicitar las ayudas al transporte dirigidas a personas jubiladas y pensionistas del municipio correspondientes a 2026. Las solicitudes podrán presentarse hasta el martes 27 de octubre y la convocatoria cuenta con un presupuesto de 20.000 euros.

La ayuda tendrá un importe máximo de 70 euros por persona y se hará efectiva mediante una recarga automática en la tarjeta Conecta de la persona beneficiaria. Quienes ya dispongan de una tarjeta podrán solicitar su prórroga y se les complementará el saldo disponible hasta alcanzar los 70 euros.

Las personas que no tengan tarjeta deberán solicitarla a través de la aplicación CTA CONECTA o mediante el formulario habilitado para ello.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA AYUDA

Podrán optar a estas ayudas las personas mayores de 60 años, empadronadas en Avilés, cuyos ingresos y situación económica se ajusten a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Entre otros supuestos, podrán ser beneficiarias las personas pensionistas de jubilación, perceptoras del Salario Social Básico, de una pensión compensatoria, del Ingreso Mínimo Vital o de prestaciones o subsidios por desempleo, así como personas sin ingresos que cumplan el resto de condiciones.

Los ingresos netos máximos son de 950 euros mensuales para unidades de una persona y de 1.270 euros para las de dos miembros.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Avilés, en la Oficina de Atención al Registro de la plaza de España y en otros registros oficiales.

Los centros municipales de Servicios Sociales no recogerán solicitudes, aunque sí ofrecerán información sobre la convocatoria. En 2025 estas ayudas llegaron a 306 personas, 78 de nueva concesión y 228 correspondientes a prórrogas de años anteriores.