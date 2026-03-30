Avilés abre el plazo de inscripción para su Programa de Orientación Educativa Familiar

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés han abierto el plazo de inscripción en una nueva edición del Programa de Orientación Educativa Familiar (POEF), "una iniciativa para el fomento de la parentalidad positiva y el desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales". El programa ha sido diseñado por Raquel-Amaya Martínez, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo.

Según ha detallado el Consistorio, el taller está dirigido a padres, madres y cuidadores principales de menores con edades comprendidas entre los siete y los doce años. Se realizarán ocho sesiones semanales de hora y media de duración, que darán comienzo en la semana del 20 de abril.

"El objetivo es facilitar que los cuidadores principales mejoren sus estrategias personales, emocionales y educativas para implicarse de un modo más eficaz en la construcción de una dinámica de convivencia familiar positiva", ha detallado el Ayuntamiento.

Para ello, a lo largo de las sesiones se abordarán diferentes aspectos, entre los que se encuentran: cómo escuchar y dialogar con nuestros hijos e hijas, cómo entender su comportamiento, cómo resolver conflictos que puedan surgir, cómo establecer límites, normas y consecuencias adecuadas, etc.

El plazo para inscribirse en esta nueva edición del Programa de Orientación Educativa Familiar (POEF) está abierto hasta el próximo 9 de abril. Las inscripciones se puede realizar de manera presencial en el Centro de Servicios Sociales de La Magdalena (calle Hermanos Espolita, 10), y también a través del teléfono 985 510 323 y de las siguientes direcciones de correo electrónico: lsuarez@aviles.es (Lorena) y rcotarelo@aviles.es (Mery).