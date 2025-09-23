Avilés Acción arranca su 24ª edición el 4 de octubre con música, cine expresionista y homenaje a Chaplin

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El certamen Avilés Acción celebrará su vigesimocuarta edición entre el 4 y el 11 de octubre con una programación que une tradición y vanguardia, música y cine, y que abrirá con una gala inaugural en la Casa Municipal de Cultura, a las 20.00 horas, conducida por la actriz y periodista avilesina Elena González.

Durante la ceremonia tendrá lugar la actuación del coro infantil animAVoices, integrado por niños con talento vocal, y se ofrecerá una de las propuestas más características del festival: la fusión entre cine mudo clásico y música electrónica contemporánea. En esta ocasión, se proyectará la película expresionista alemana 'Warning Shadows (Arthur Robison, 1923)', con acompañamiento en directo del grupo Acid Blizzard, que generará una banda sonora experimental en vivo.

El mismo sábado, la fiesta de inauguración continuará en El Calendoscopio con el directo de La Güeriata DJ (Sandra Sienra), quien reinterpretará sonidos tradicionales a través de una fusión de electrónica orgánica y folklore.

El festival cerrará su edición el sábado 11 de octubre con una gala de clausura en el Teatro Palacio Valdés, también a las 20.00 horas, presentada por Mariajo Baudot y Félix Corcuera. Durante el acto se entregarán los premios de esta edición, así como el Premio Avilés 1924, que este año recaerá en la directora y guionista Eva Lesmes. La clausura contará también con la actuación del dúo Noemí Miranda y Sara Villanueva, de la compañía asturiana de improvisación teatral Trivilorio Impro.

Como broche final, la despedida del festival tendrá lugar en Plazas Pub, con la sesión musical de Javier Cuesta, voz conocida de Pista 40 en Los 40 Principales y referente en M80 Radio y 40 Classic.

En esta edición, Avilés Acción rendirá homenaje al maestro del cine Charles Chaplin en el centenario del estreno de su icónica película La quimera del oro (The Gold Rush). La cinta será proyectada al aire libre todas las noches del 4 al 11 de octubre en la Plaza Alfonso VI, en un tributo al legado del cine mudo y su influencia atemporal.