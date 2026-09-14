Avilés acoge a estudiantes de Escocia en un programa de inmersión lingüística

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, durante la recepción a un grupo de participantes en el programa de inmersión lingüística en Avilés procedentes de Escocia. - AVILÉS

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha recibido este lunes a un grupo de estudiantes procedentes de Escocia que participa en un programa de inmersión lingüística en la ciudad, en un acto en el que también ha participado el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa.

El alumnado ha realizado previamente una visita guiada por Avilés como parte de una iniciativa que combina las clases de español con actividades culturales y de ocio. Las lecciones se adaptan a los distintos niveles y necesidades de los participantes y trabajan aspectos de gramática y vocabulario, además de fomentar la conversación y el debate para mejorar su confianza al expresarse en español.

El programa está dirigido a estudiantes de nivel intermedio y avanzado y plantea una experiencia de inmersión en la que el aprendizaje del idioma se combina con actividades para conocer Avilés y Asturias. Cada jornada, después de las clases, se organizan propuestas culturales y de ocio para favorecer el contacto con el idioma y la cultura española.