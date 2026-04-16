Avilés acoge la reunión de seguimiento del primer espacio de datos europeo sobre materias primas críticas (CRMs)

Reunión - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Avilés ha sido este jueves sede de la primera reunión de seguimiento del proyecto CRMsDataSpace, que tiene como objetivo poner las bases para crear el primer espacio de datos europeo sobre materias primas críticas (CRMs).

A la reunión ha acudido Manuel Campa, concejal de Desarrollo Económico, quien ha destacado la colaboración de la ciudad con estas iniciativas: "Cuando alguien necesita un apoyo institucional siempre estamos ahí, eso al final va calando y hace que haya días como este, en los que se juntan en Avilés cuestiones que son complejas de entender, pero que es importante que las empresas se sientan a gusto, porque si se sienten a gusto, los proyectos acabarán estando aquí".

El desarrollo del proyecto incluye, entre otras actividades, la realización de trabajo de campo y de laboratorio para recopilar información sobre potenciales existencias de recursos; la definición de un modelo de datos interoperable, escalable y alineado con los diferentes estándares y regulaciones de aplicación; la construcción del espacio de datos y el portal web que permitirán compartir y acceder a la información a nivel de toda la Unión Europea; y la implementación de varios servicios de datos basados en Inteligencia Artificial (IA).

En una primera fase del proyecto se han identificado localizaciones piloto en España, Polonia, Bélgica, Rumanía y Alemania, donde se realizarán análisis geoquímicos y metalúrgicos para evaluar la viabilidad de explotar los recursos presentes en los residuos mineros, documentando su composición química, potencial de procesamiento y viabilidad económica. A través de herramientas avanzadas de inteligencia artificial, el proyecto automatizará el procesamiento, clasificación y reporte de datos, mejorando la eficiencia de los proyectos de recuperación de CRMs.

En el proyecto, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa de Investigación para el Carbón y el Acero (RFCS), participan ocho socios de cinco países europeos. De ellos, tres son asturianos: la Universidad de Oviedo, la empresa SATEC y el Grupo DEX, además de contar con la colaboración de otras entidades y empresas como la Fundación CTIC o Hunosa, titular de varias instalaciones de residuos industriales en los que se prevé realizar algunas actividades del proyecto.