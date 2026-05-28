Avilés amplía hasta el 30 de junio el plazo para renovar las tarjetas de la ORA de residente

Archivo - Céntrica calle de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha ampliado hasta el 30 de junio el plazo para renovar las tarjetas de la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (ORA) destinadas a los residentes de la localidad. Esta ampliación responde a la concesión de una moratoria de un mes y medio desde que se aprobaran las nuevas tarifas del servicio, estableciendo dicha fecha como el último día disponible para completar la actualización de los distintivos.

El periodo máximo de estacionamiento en zona azul continúa establecido en dos horas con un coste de 1,50 euros, un precio que sitúa a Avilés como el municipio con la tarifa más barata de esta franja entre las tres principales ciudades de Asturias, frente a los 1,90 euros de Gijón y los 1,80 euros de Oviedo.

La tarifa anterior, hasta el minuto 58, --periodo en el que se efectúa la mayor parte de los aparcamientos-- se mantiene congelada. A partir de ese momento se aplica un incremento mínimo en los precios actuales con el propósito de incentivar la rotación de vehículos y favorecer la disponibilidad de plazas libres. En cambio, la modificación fiscal no afecta a la zona naranja, que conserva los mismos importes y tiempos máximos de estacionamiento que en 2025.

El tiempo máximo para abonar la anulación de tique se ha incrementado hasta las dos horas con una cuantía de seis euros. La actualización de las nuevas tarifas se llevará a cabo de forma automática en la aplicación Telpark, mientras que un equipo compuesto por ocho personas trabaja de forma individual en la modificación de cada uno de los parquímetros del municipio.

RENOVACIÓN DE TARJETAS

La nueva ordenanza fiscal contempla dos tipos de tarifas anuales para los residentes: la renovación del pago realizado en 2025, estipulada en 0,15 euros al día hasta el 14 de mayo de 2026 y en 0,20 euros diarios desde el 15 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2026; y la obtención de nuevos distintivos con pago anual, fijada en 0,20 euros por día desde la fecha de solicitud hasta finales de año. Estas tarifas disponen de bonificaciones del 100 por ciento para los vehículos con etiqueta 'Cero' y del 50 por ciento para los clasificados como 'Eco'.

A través de una nota de prensa, el Consistorio ha informado de que más de la mitad de las tarjetas de la ORA para residentes ya han sido renovadas. En concreto, se han contabilizado algo más de 500 nuevos distintivos desde la entrada en vigor de los precios modificados el pasado 14 de mayo.

Para agilizar la gestión, la empresa concesionaria de la ORA ha habilitado un portal especial dentro de la página web www.oraaviles.com. Del mismo modo, los usuarios pueden tramitar la renovación de manera presencial en la oficina de Dornier, ubicada en la calle Palacio Valdés número 7, de lunes a viernes en horario de 9.30 a 13.30 horas, o por correo electrónico en la dirección oraaviles@dornier.es para solicitar la carta de pago bancario.

Como parte de las actuaciones de la campaña de información que se mantendrá durante todo el mes de junio, los controladores del servicio están colocando folletos explicativos en las lunas de los vehículos que se encuentran estacionados en las zonas verdes reservadas para residentes, además de realizarse envíos informativos por correo electrónico.