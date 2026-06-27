Avilés celebra este sábado su primer encuentro de exhibiciones de artes marciales en La Magdalena

Avilés celebra este sábado su primer encuentro de exhibiciones de artes marciales en La Magdalena
Avilés celebra este sábado su primer encuentro de exhibiciones de artes marciales en La Magdalena - AVILÉS
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 27 junio 2026 8:59
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   OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Complejo Deportivo de La Magdalena acoge este sábado a partir de las 11.00 horas el primer encuentro de exhibiciones de artes marciales de Avilés, una cita abierta al público en la que participarán deportistas y clubes especializados en disciplinas como kárate, judo, lucha o MMA.

   La jornada contará con la presencia de referentes de las artes marciales como Manolo Enjuto, pionero del kárate en Avilés, y Ángel Arenas, exseleccionador nacional y presidente de la Organización Internacional de Técnicos y Practicantes de Karate (IOSTK). También estarán presentes el Club Nuevo Milenium, el Club Avilés MMA, el Club Óscar Fernández, Karate Avilés, el Club Iñigo Nuevo de Piedras Blancas y el Gimnasio Arenas

   Los asistentes podrán presenciar exhibiciones de kárate en diferentes estilos, judo, lucha sambo y MMA, una modalidad que combina técnicas procedentes de distintas disciplinas de combate. Los participantes realizarán varios pases de demostración a lo largo de una jornada que se prolongará durante unas dos horas.

   El encuentro ha sido organizado por el Club Nuevo Milenium con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y cuenta con el respaldo de la Federación Asturiana de Karate. Desde la organización destacan el carácter divulgativo de una actividad que busca acercar las artes marciales al público general a través de exhibiciones dinámicas y variadas.

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