Avilés celebra este sábado su primer encuentro de exhibiciones de artes marciales en La Magdalena - AVILÉS

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Deportivo de La Magdalena acoge este sábado a partir de las 11.00 horas el primer encuentro de exhibiciones de artes marciales de Avilés, una cita abierta al público en la que participarán deportistas y clubes especializados en disciplinas como kárate, judo, lucha o MMA.

La jornada contará con la presencia de referentes de las artes marciales como Manolo Enjuto, pionero del kárate en Avilés, y Ángel Arenas, exseleccionador nacional y presidente de la Organización Internacional de Técnicos y Practicantes de Karate (IOSTK). También estarán presentes el Club Nuevo Milenium, el Club Avilés MMA, el Club Óscar Fernández, Karate Avilés, el Club Iñigo Nuevo de Piedras Blancas y el Gimnasio Arenas

Los asistentes podrán presenciar exhibiciones de kárate en diferentes estilos, judo, lucha sambo y MMA, una modalidad que combina técnicas procedentes de distintas disciplinas de combate. Los participantes realizarán varios pases de demostración a lo largo de una jornada que se prolongará durante unas dos horas.

El encuentro ha sido organizado por el Club Nuevo Milenium con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y cuenta con el respaldo de la Federación Asturiana de Karate. Desde la organización destacan el carácter divulgativo de una actividad que busca acercar las artes marciales al público general a través de exhibiciones dinámicas y variadas.