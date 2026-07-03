Avilés concede 139.130 euros en ayudas a tres festivales de música y danza para las fiestas de San Agustín

OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres festivales de música y danza que se celebrarán en agosto en el marco de las fiestas de San Agustín han obtenido un total de 139.130 euros en ayudas en la primera convocatoria de subvenciones de este tipo del Ayuntamiento de Avilés. El Festival Folklórico Internacional de Música y Danza Popular, La Mar de Ruido y La Grapa han sido los tres proyectos presentados y beneficiarios de esta resolución, orientada a dinamizar cultural, social y económicamente el municipio.

El Festival Folklórico Internacional de Música y Danza Popular, que se va a celebrar entre el 19 y el 22 de agosto, ha obtenido la máxima puntuación (100 puntos) dentro de la Línea 1, destinada a entidades sin ánimo de lucro. Por este motivo, recibirá el 100% de la subvención solicitada, que asciende a 39.830 euros.

Por su parte, la Línea 2, dirigida a personas jurídicas y empresas, ha englobado a los otros dos proyectos presentados. El Festival La Mar de Ruido, previsto para los días 14 y 15 de agosto, ha obtenido 84 puntos y una ayuda de 50.400 euros. Asimismo, el Festival La Grapa, que se desarrollará durante el primer fin de semana de agosto, ha sumado 81,5 puntos y contará con una subvención de 48.900 euros.

Según recogen las bases de la convocatoria, los tres proyectos van a recibir el pago anticipado del 80% de la cuantía concedida antes de la celebración de los festivales. La programación detallada de los eventos y sus artistas participantes se dará a conocer en las próximas semanas.

El Ayuntamiento de Avilés ha informado este viernes de que el procedimiento de concesión se ha tramitado en régimen de concurrencia competitiva sobre un máximo de 100 puntos. La valoración ha contemplado el interés del proyecto (hasta 50 puntos), la proyección y contribución al equilibrio territorial (hasta 20 puntos), el interés sociocultural (hasta 18 puntos) y la ubicación del festival en espacios naturales o históricos de la ciudad (hasta 12 puntos).