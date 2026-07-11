Avilés se convierte en la capital mundial del terror y la ciencia ficción en la nueva edición de Celsius 232

Presentación festival Celsius 2026 - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha presentado este sábado la XV edición del Festival de terror, fantasía y ciencia ficción de Avilés Celsius 232 que se celebrará del martes 14 al sábado 18 de julio en el casco histórico de la ciudad. En esta nueva edición participarán más de 150 autores y se celebrarán 200 actividades.

Literatura, cómic, videojuegos, rol y juegos de mesa, cosplay, cine, series y teatro e incluso esgrima antigua o tiro con arco, componen el extenso programa del festival, presentado este sábado por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y los codirectores del Festival: Jorge Iván Argiz, Cristina Macía y Diego García Cruz.

En el Festival participarán Joe Abercrombie, que repite una vez más o Joe Hill, hijo de Stephen King. Destacan como alta literatura del género Ted Chiang y Paolo Bacigalupi, las leyendas Jo Walton y Juliet Marillier y las representantes del género fantástico Samantha Shannon, Alix E. Harrow y Becky Chambers.

En el Celsius 232 también participarán autores como Sarah Waters o Chuck Palahniuk, quienes "trascienden el terror, la fantasía y la ciencia ficción" y son conocidos también por el gran público por sus obras de literatura realista.

Participarán también las autoras latinoamericanas Elaine Vilar Madruga, María Fernanda Ampuero, Verena Cavalcante y Gabriela Damién Miravete. Completan el cartel de autoras y autores Maite Carranza, César Mallorquí, Carlos Sisi, Paula Gallego, Patricia García-Rojo, Cristina Fernández Cubas, David Roas, Laura Fernández, Sofía Rhei, Ana Campoy o Jara Santamaría, entre otros.

En clave asturiana, participan también en el festival Blanca Fernández, Rodolfo Martínez, Ignacio del Valle y Carmen De- Bernardi. Habrá también espacio para los guionistas de cómic con Chris Claremont y Grady Hendrix o actores y directores de cine, como Christopher Lambert (en esta ocasión en su rol como autor de las novelas 'La fille porte-bonheur' y 'Le juge', y Paco Plaza, director de la saga 'REC', así como Jennifer Svedberg-Yen, guionista de 'Clair Obscur: Expedition 22', el videojuego más galardonado en los premios GOTY.

El Celsius 232 se desarrollará principalmente en la Casa de Cultura y la plaza de Álvarez Acebal, donde se sitúa el firmódromo, pero también extenderá sus actividades por toda la ciudad, llegando al Centro de Estudios Universitarios, la Casa de las Mujeres, el parque de Ferrera o la Iglesia de San Nicolás de Bari.

En la Casa de las Mujeres se han programado encuentros con las escritoras Jennifer Saint, Gabriela Damián Miravete y Sarah Waters. En el Centro de Servicios Universitarios tendrán cabida talleres y charlas en los que se mezclará el universo de Tolkien, 'Juego de tronos', el folclore y la mitología gallega y asturiana, 'Alf', o incluso la relación entre los Illuminati y el reggaetón.

La esgrima antigua y otras habilidades como el tiro con arco y la arena de combate tendrán su espacio en el Parque de Ferrera, donde también se celebrará un picnic Hobbit. Como novedad, este año debuta la carpa ASMODEE, donde se celebrarán de forma continuada partidas y exhibiciones de juegos de rol, de mesa y miniaturas.

Además, se mantienen en la programación el cine en la calle en horario nocturno, los talleres dedicados a nuevos creadores y creadoras y el Chiquiespacio dedicado a actividades infantiles para que los más pequeños puedan aprender a fabricar varitas y pociones mágicas y cómo funciona la ingeniería enana.