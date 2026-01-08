Avilés firma una alianza estratégica con la Universidad de Oviedo

Mariví Monteserín e Ignacio Villaverde - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación y la Universidad de Oviedo han firmado un protocolo de colaboración para avanzar juntos en innovación, talento y transferencia de conocimiento.

El acuerdo, que han firmado la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, contribuye a reforzar la estrategia de transformación productiva de la ciudad, mediante modelos industriales más sostenibles, digitales y basados en I+D+i.

Durante los próximos cuatro años, este marco de actuación regulará las actividades conjuntas en materia de innovación, consolidando Avilés como entorno de referencia para la investigación aplicada y el emprendimiento tecnológico, mediante sinergias con la universidad que van a permitir acometer proyectos de gran impacto para la ciudad.

La Curtidora, los espacios de incubación del Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación y, más adelante, de la Manzana del Talento, se pondrán al servicio de la transferencia de conocimiento, la investigación aplicada y el emprendimiento tecnológico gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Avilés y la Universidad de Oviedo.

Se avanzará también en programas de formación especializados en nuevas tecnologías o competencias empresariales; actividades de sensibilización en disciplinas STEM; asesoramiento profesional a iniciativas universitarias; búsqueda de financiación y acompañamiento para la creación de empresas basadas en conocimiento.

Con este acuerdo, el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación pone a disposición de la universidad los recursos, espacios y conocimientos propios en materia de innovación.

Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, ha destacado que "el acuerdo que hoy suscribimos la Universidad de Oviedo y el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación nos permitirá dar un nuevo paso en nuestro reto de consolidar Avilés como uno de los grandes polos de innovación de España. Un polo de innovación que se caracteriza por la presencia de una creciente red de Centros de I+D+i, y por un firme compromiso con la investigación, el emprendimiento y la generación y atracción de talento, impulsado desde nuevas e importantes infraestructuras que hoy estamos ejecutando, donde destaca la Manzana del Talento".

El presente acuerdo, añadió la alcaldesa, "convierte Avilés en un espacio de preferencia para el impulso de spin-offs y startups universitarias que permitirán generan nuevos proyectos industriales en Avilés, al igual que desplegar programas de transferencias e innovación impulsados por la Universidad de Oviedo. Además, la Universidad de Oviedo se convierte en un socio estratégico en el establecimiento de alianzas internacionales que nos facilitará atraer nueva financiación, nuevas inversiones y nuevos proyectos a la ciudad. Estamos por tanto ante un acuerdo que supondrá importantes beneficios en nuestra concepción de Avilés como gran polo de innovación en nuestro país", ha celebrado Monteserín.

El rector de la Universidad de Asturias, Ignacio Villaverde, ha resaltado, por su parte, que la colaboración con el Ayuntamiento de Avilés como socio estratégico es "fundamental" para consolidar un ecosistema de innovación que impulse el desarrollo económico y social de nuestra región.

"Este convenio no solo refuerza la apuesta por modelos industriales sostenibles y digitales, sino que también sitúa a la Universidad de Oviedo en el centro de la transferencia de conocimiento y la investigación aplicada", ha mencionado. "Nuestra institución desempeña un papel clave como motor de la innovación en Asturias, generando sinergias que permiten transformar ideas en proyectos de alto impacto, fomentar el emprendimiento tecnológico y atraer talento. Con iniciativas como esta, avanzamos hacia una Asturias más competitiva, conectada con Europa y preparada para liderar la industria del futuro", ha subrayado Villaverde.