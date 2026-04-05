Avilés se prepara para recibir a 15.200 personas en su tradicional Comida en la Calle

Archivo - Imagen de archivo de la Comida en la Calle de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comida en la Calle de Avilés reune este luens a más de 15.200 personas que compartirán mesa y mantel en los cinco kilómetros de tableros que desde esta media noche se instalarán en 25 calles y plazas de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento, un dispositivo de más de 100 personas trabajarán toda la noche para que este lunes se pueda celebrar una de las citas festivas más importantes de la ciudad. Divididos en tres equipos, los trabajos comenzarán esta media noche por Plaza de España, Sabugo y Rivero.

En total se colocarán 1.260 tableros, casi cuatro mil caballetes y un total de 15.200 sillas. Además de cinco kilómetros de mantel de plástico con los colores de la bandera de Avilés.

Está previsto que los trabajos finalicen en torno a las seis de la mañana. A esa hora se comenzarán a marcar los espacios con las reservas realizadas, cerca de 650 grupos se sentarán mañana a comer en las calles de Avilés.

Se recuerda a los hosteleros la necesidad de retirar y recoger los elementos de sus terrazas para facilitar las tareas de montaje de la comida. Las mesas se retirarán a partir de las 18.00 horas por el mismo operativo humano encargado del montaje.