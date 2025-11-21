Avilés presenta una Navidad 2025-2026 llena de espectáculos, actividades familiares y novedades

La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, presenta la programación de actividades y eventos de la Navidad 25-26 en Avilés. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, ha presentado este viernes el programa de actividades que Avilés pondrá en marcha para celebrar la Navidad 2025-2026. El arranque oficial será el viernes 5 de diciembre con el novedoso encendido del alumbrado navideño, protagonizado por 'Brillantina, el hada de la Navidad', que recorrerá la calle Galiana en carroza junto al grupo de danza Teresa Tessier, antes de invitar a los niños a pulsar el botón de encendido en la plaza de España.

La programación incluye la actuación del Coro del Conservatorio Municipal Julián Orbón, recorridos de 'Brillantina' por el centro y el estreno del recinto 'NAvilés, ciudad de la Navidad', donde se inaugurará el arco luminoso y comenzará un recorrido por las atracciones feriales, pista de hielo e hinchables. La Casa de Papá Noel, una zona gastro y una carpa con espectáculos, talleres y ludoteca completan la oferta, que estará disponible del 5 de diciembre al 7 de enero con diferentes horarios en función de los días lectivos y festivos.

El parque de Las Meanas albergará el Mercadillo de Navidad del 19 de diciembre al 7 de enero; el Palacio de Camposagrado recibirá la exposición tradicional de nacimientos; y el Pabellón de La Magdalena acogerá la Fiesta de Fin de Año a partir de las 00.30 horas, con entrada gratuita, actuaciones musicales y chocolatada. Se habilitará un autobús lanzadera gratuito y se entregará cotillón a los primeros mil asistentes.

El programa se extiende a otros espacios, como la Casa de Cultura, el Teatro Palacio Valdés y la Casa Consistorial, con conciertos, espectáculos infantiles, teatro de títeres y la esperada Cabalgata de Reyes del 5 de enero, que desembarcará en el Puerto Deportivo.

Además, los visitantes podrán disfrutar del tren navideño, operativo por el centro de la ciudad del 6 de diciembre al 7 de enero, y de numerosos eventos en calles y plazas, como la San Silvestre, la Carrera de Papá Noel y la Folixa de Navidá.