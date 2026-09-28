Avilés recupera casi el 58% del cableado sustraído en la red de alumbrado público

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AVILÉS, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha repuesto 6.215 metros de cableado para restablecer el servicio de alumbrado público en diversos puntos de la ciudad afectados por múltiples robos, lo que representa casi el 58% del total de 10.728 metros sustraídos desde el pasado mes de mayo.

Según ha informado el Consistorio a través de una nota de prensa, en total, será necesario reponer 10.728 metros de conductor, entre manguera, tierra y aluminio, de los que quedan pendientes 4.513 metros. Las sustracciones han provocado unos daños económicos valorados en 47.833,21 euros a precios de contrato y han dejado temporalmente a oscuras amplias zonas de barrios como Llaranes, El Barrio de La Luz, Villalegre, San Juan de Nieva, Villanueva, El Pozón y El Quirinal.

Para afrontar la reposición del material, el Ayuntamiento ha realizado dos contratos de suministro urgente por importe de 33.408 euros (IVA incluido) y actualmente mantiene 23 emplazamientos pendientes de reparación.

Los servicios técnicos municipales han presentado cuatro denuncias ante la Policía Nacional, la última de ellas el pasado 4 de septiembre y la Policía Local realizó una detención por este motivo el 23 de julio. Ante este problema, que también afecta a otros municipios del entorno y al trazado ferroviario nacional, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para avisar a las fuerzas de seguridad en caso de detectar comportamientos sospechosos.