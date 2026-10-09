Avilés restaura el icónico mural 'El bosque encantado' de Carlos Suárez en su 25º aniversario

Mural restaurado en Avilés - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mural artístico de Carlos Suárez que lleva por título 'El bosque encantado', en el muro perimetral de la estación de autobuses en la travesía de Los Telares, ya luce conforme a su imagen original tras la restauración financiada por el Ayuntamiento de Avilés. La obra recupera así su aspecto en unos momentos en los que se cumple el 25º aniversario de su inauguración.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa, 'El bosque encantado' es una intervención pictórica de grandes dimensiones creada en 2001 por el artista avilesino Carlos Suárez. Cuenta con una extensión de 70 metros de longitud y 5 metros de altura y está ubicada en el exterior de la estación de autobuses, ocupando un total de 20 paneles.

El consistorio avilesino adjudicó el contrato para la realización de las necesarias labores de saneado y recuperación de la colorimetría inicial del mural a la empresa Abstracta Rotulación, con un presupuesto de 17.968,50 euros.