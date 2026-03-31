Avilés tendrá una escuela de natación y un campus de verano para jóvenes con discapacidad

El concejal de Deportes de Avilés, Juan Carlos Guerrero, y a la directora técnica de FEDEMA, Beatriz Álvarez Valderrama en la firma del acuerdo. - AVLÉS

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias (FEDEMA) han suscrito un convenio de colaboración que va a permitir crear en Avilés una escuela de natación adaptada y un campus de verano de deporte adaptado.

El acuerdo, ha firmado este martes en el Ayuntamiento de Avilés, va a regular la concesión directa de una subvención a Fedema por parte de la FDM, por importe de 8.000 euros, para promover "la práctica y desarrollo de la actividad deportiva entre las personas con discapacidad física".

Según ha detallado el Consistorio, concretamente, Fedema va a desarrollar un proyecto deportivo con la creación de la Escuela de Natación Adaptada 'Villa de Avilés', con el objetivo de que los participantes aprendan a nadar y cuenten con independencia en el medio acuático. También busca abrir la puerta al entrenamiento y tecnificación para la competición a quienes lo deseen y tengan condiciones para ello.

La Escuela estará dirigida a las personas con discapacidad física y parálisis cerebral o daño cerebral adquirido con afectación motórica, en un rango de edad que abarca desde los 3 a los 25 años, si bien por encima de esa edad, y según casos puntuales, se analizaría cada situación para su incorporación o no a la actividad.

Se incorpora también al convenio el Campus de Verano de Deporte Adaptado 'Villa de Avilés', destinado a niños, niñas y jóvenes con discapacidad física entre los 8 y 20 años, que se desarrollará en la ciudad durante la primera semana de julio.