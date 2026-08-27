Avilés viaja a las fiestas de hace un siglo con el Vermut Musical de San Agustín

San Agustín 2026. - EUROPA PRESS

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa musical de las fiestas de San Agustín incluye para el viernes 28 una última sorpresa. Se trata del Vermut Musical de San Agustín, una propuesta gratuita que tiene como objetivo recrear los bailes musicales que se celebraban en las fiestas que la ciudad organizaba hace un siglo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, la formación encargada de amenizar esta propuesta será Santacecilia Club Band. Se trata de una banda avilesina compuesta por veteranos y experimentados músicos de la ciudad: Julio Gilsanz (guitarra); Kike Lusquiños (guitarra y voces); José Ramón Feito (teclados); Cabin (bajo); Miguel Herrero (batería y voces); y Manolo Egocheaga (guitarra y voces).

El repertorio de la banda estará repleto de composiciones esenciales de la música popular de la segunda mitad del siglo XX: desde canciones de las bandas de los años sesenta hasta el pop de los ochenta y noventa, sin olvidar clásicos de los grandes intérpretes de la música española. Santacecilia Club Band actuará desde el quiosco del parque del Muelle, un escenario histórico para revivir el ambiente de las fiestas del pasado. La música comenzará a sonar a las 13.00 horas. Habrá una barra a disposición de quienes quieran realizar consumiciones.