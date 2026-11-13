Las ayudas al alquiler del Principado alcanzan los 2.742 beneficiarios tras una nueva resolución

Vivienda concede cerca de 10 millones en ayudas al alquiler a más de 2.700 solicitantes en lo que va de año - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha concedido, en lo que va de año, cerca de 10 millones en ayudas al alquiler a más de 2.700 solicitantes. El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica hoy la resolución de 653 nuevos apoyos, por un importe de 2.314.021 euros, correspondientes a la convocatoria de 2025.

En esta nueva adjudicación se han valorado 1.097 solicitudes, de las que 653 han obtenido una respuesta favorable. La resolución se suma a las cuatro anteriores, publicadas entre marzo y agosto, que reconocieron 434, 537, 526 y 592 ayudas, respectivamente. En total, las cinco resoluciones han supuesto la revisión de 4.048 solicitudes y la concesión de 2.742 ayudas, por un importe total de 9.947.215 euros.

De la convocatoria resuelta hoy, 641 ayudas corresponden al programa general de alquiler y 12 a la línea dirigida a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables. La línea destinada a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida, no ha registrado concesiones.

La cuantía de estos apoyos puede alcanzar el 50% del alquiler en el programa general, con un máximo de 300 euros mensuales (6.300 euros para los 21 meses subvencionables). Para los colectivos especialmente vulnerables, la subvención puede llegar a los 600 euros al mes (12.600 euros en total), mientras que en los casos de vulnerabilidad sobrevenida puede cubrir hasta el 100 % de la renta, con un límite de 900 euros mensuales y 18.900 euros para el periodo máximo.