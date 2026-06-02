Las ayudas al sector turístico llegan a 230 empresas asturianas con una inversión de 11 millones

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno de Asturias y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha destacado este martes que la convocatoria de ayudas dirigida a empresas turísticas asturianas ha permitido movilizar cerca de 11 millones de euros que han llegado a 230 negocios del sector.

Según ha explicado, el 68% de los fondos se han destinado a establecimientos de hostelería, aunque también se han beneficiado hoteles, alojamientos rurales y campings.

Llamedo ha señalado que la convocatoria se diseñó en colaboración con el sector y ha permitido simplificar trámites y reducir los límites de acceso para que las ayudas alcanzasen tanto a pequeñas empresas como a negocios de mayor tamaño.

La vicepresidenta ha asegurado que estas subvenciones contribuyen a mejorar "la competitividad, la sostenibilidad y, en definitiva, la rentabilidad del sector turístico asturiano".

Asimismo, ha enmarcado esta línea de ayudas en el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno autonómico para apoyar al turismo, entre las que ha citado la promoción del destino, la política de conexiones aéreas, el apoyo a la digitalización y los bonos para el turismo rural.

Llamedo ha valorado el resultado de la convocatoria, que ha calificado de "éxito", al haberse canalizado la totalidad de los fondos previstos al tejido empresarial turístico asturiano.