El Ayuntamiento acomete la reparación del pavimento del patio de infantil en el CP Marcos del Torniello

Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 21 agosto 2026 14:36
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OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ya tiene en marcha las obras de reparación del pavimento del patio exterior del colegio público Marcos del Torniello utilizado por el alumnado infantil de 0-3 y 3-6 años con una inversión de 33.686,40 euro.

El plazo de ejecución de las obras es de un mes y estarán terminadas antes de que comience el nuevo curso. El contrato ha sido adjudicado a Tratamientos Asfálticos.

Desde la concejalía de Educación se aborda esta actuación ante la demanda de esta comunidad educativa para mejorar el estado de las instalaciones. La zona a intervenir, un patio exterior de unos 600 metros cuadrados, incluye el saneo localizado de blandones y la colocación de cierre de malla de aproximadamente 50 metros, además de pintura y de algún juego infantil.

Será necesario la demolición en la zona de aceras perimetrales colindantes a las otras pistas del colegio, y la colocación del citado vallado que separa del resto del patio, para dar continuidad esa zona de patio, sin obstáculos para los usuarios mas pequeños del centro.

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