El Ayuntamiento acusa a CSIF de buscar polémica tras una circular dirigida sólo a trabajadores cara al público

MIERES 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Mieres lamentó este miércoles "la actitud irresponsable del sindicado CSIF que solo busca alimentar polémicas estériles y generar crispación" tras una circular dirigida, según el consistorio, a los trabajadores cara al público que atienden las demandas de los vecinos.

Desde el Consistorio aseguran que una vez más "CSIF vuelve a mentir o contar medias verdades, omitiendo cuestiones clave" y explica que no es una circular a toda la plantilla, solo a las personas que atienden desde su puesto de trabajo atienden al público, reciben presencialmente demandas y consultas de los vecinos y vecinas. "Hablamos de personal técnico o administrativo del Ayuntamiento. La circular tiene un propósito claro: mejorar el servicio que damos a la ciudadanía del municipio", dice el Consistorio.

Además el Gobierno municipal asegura que no es una circular extemporánea, sino que estas recomendaciones se producen después de recibir quejas de vecinos y vecinas, unos hechos que se han comprobado por parte del Gobierno y que ha motivado esta circular.

"Se han establecido unas recomendaciones que son de puro sentido común, como limitar el uso del móvil o la música. No es normal que trabajadores que tienen que atender a los vecinos están más pendientes del movil o con auriculares puestos para escuchar música que a las demandas o peticiones que les hacen los vecinos. Queremos dar el mejor servicio a la ciudadanía y eso pasa por dar la mejor imagen también", destaca el Ejecutivo municipal.